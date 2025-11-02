Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.

        02.11.2025 - 18:01
        Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.

        Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı.

        Milli takım, ilk yarısını 22-10 önde tamamladığı karşılaşmadan 35-19'luk galibiyetle ayrıldı.

        Milli takım, oynadığı maçlarla rakibini eleyerek, Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.

