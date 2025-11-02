Hentbol: 2027 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yendi.
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısını 22-10 önde tamamladığı karşılaşmadan 35-19'luk galibiyetle ayrıldı.
Milli takım, oynadığı maçlarla rakibini eleyerek, Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükseldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.