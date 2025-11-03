Ağın Belediyesinden çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları
Ağın Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Ağın Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince çevre düzenlemesi ve çeşitli noktalarda asfalt yamalama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
Çalışmalarla yollarda konfor ve güvenliğin artırıldığını belirten Çakar, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması için bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.