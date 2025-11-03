Ağın Belediyesinden çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmaları

Ağın Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince çevre düzenlemesi ve çeşitli noktalarda asfalt yamalama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarla yollarda konfor ve güvenliğin artırıldığını belirten Çakar, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması için bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.