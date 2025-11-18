Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Şehidin emaneti minik Gülce'ye Vali Hatipoğlu'ndan doğum günü sürprizi

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığlı şehit Yasin Kesik'in 5 yaşındaki kızı Gülce'nin doğum günü kutlamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:53
        Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını, bu anlamda yüreklere dokunan çok anlamlı bir doğum günü kutladıklarını belirtti.

        Şehit Kesik'in 5 yaşına giren kızı Gülce'nin doğum günü etkinliğine katıldıklarını ifade eden Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Şehidimiz Yasin Kesik'in kıymetli kızı Gülce'miz 5 yaşına girdi. Gülce, babasıyla sadece bir kez doğum gününü kutlayabilmiş. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen al bayrağımıza olan sevgisi ve hassasiyetiyle örnek olan bu güzel evladımıza 5. yaş gününde şanlı bayrağımızı hediye ettik. ​Kardeşi Umay ise babasını hiç tanımamış. ​Şehidimizin değerli eşi ve evlatlarının da tüm şehit ailelerimiz gibi her zaman yanındayız. Yasin'imizin emanetleri olan Gülce ve Umay'a, daima sahip çıkacağız. Bu özel günde, Gülce'mizin gözlerindeki ışığın hiç sönmemesi dileğiyle, ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yaşlar diliyorum."

