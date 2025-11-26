Elazığlı üç kuşak yazar aynı stantta kitaplarını imzalıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yazar dede, oğul ve torun aynı stantta okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalıyor.

Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Kasım'da açılışı yapılan ve 30 Kasım'a kadar sürecek 6. Kitap Fuarı'nda emekli öğretmen Müslüm Güç (72), oğlu coğrafya öğretmeni Serkan Güç (46) ve 10 yaşındaki torunu Muhammed Miraç Güç aynı stantta okurlarıyla bir araya geliyor.

Yaklaşık 30 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Müslüm Güç, görev yıllarında ve sonrasında yaşadıklarını kaleme alarak anılarından oluşan 5 kitap yazdı.

Babasıyla aynı yoldan ilerleyen coğrafya öğretmeni Serkan Güç de bilgi ve birikimlerini 8 eserle okurlara sundu. Ailedeki yazarlık geleneğinden etkilenen 10 yaşındaki Muhammed Miraç Güç ise bir çocuk kitabı kaleme aldı.

Aynı stantta okurlarıyla buluşan Güç ailesinden 3 kuşak, eserlerini okurlarla paylaşmanın ve fuarda yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Aynı stantta oğlum ve torunumla yer almak benim için büyük bir gurur"

Müslüm Güç, AA muhabirine, 30 yıllık meslek hayatında edindiği tecrübeleri kitaplaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Geçmişte çok zor ve kısıtlı imkanlarla öğretmenlik yaptığını anımsatan Güç, bir öğretmenin sadece görev süresince değil ömrü yettiğince her alanda öğretmenlik yaptığını anlattı. Emekli olduktan sonra tecrübesini kaleme aldığını dile getiren Güç, şunları kaydetti: "Emekli olduktan sonra 'Bu birikimler bende kalmasın' diyerek yaşadıklarımı kaleme almaya başladım. Ayrıca 50 yıllık şiir birikimimi de bir kitapta topladım. O yıllarda imkanlar çok kısıtlıydı. Köylere vasıta olmadan giderdik, eğitim materyali bulmak zordu. Bu zorlukları gelecek nesillere aktarmak istedim. Beş kitabımın da okurlar tarafından beğenilmesi beni çok mutlu ediyor." Kitap fuarları gibi organizasyonların daha fazla düzenlenmesinin halkın okuması açısından önemli olduğunu belirten Güç, okuma oranının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. "Çocuklarıma her zaman 'Ne olursanız olun, mutlaka okuyun' derdim. Şimdi oğlum da yazar, torunum da. Okumak insanı her meslekte başarıya götürür. Okumak ve not almak başarıyı getiriyor. Aynı stantta oğlum ve torunumla yer almak benim için büyük bir gurur." ifadelerini kullanan Güç, ömrü yettiğince okuyucularının karşısına daha güzel kitaplarla çıkacağını bildirdi.

- "Tecrübelerimizi okuyucuya aktarmaya çalışıyoruz" Coğrafya öğretmeni Serkan Güç de fuarların okurlarla buluşma açısından önemli olduğunu belirtti. Babası ve oğluyla kitap imzaladıkları için mutlu olduğunu anlatan Güç, şöyle konuştu: "Babamın kitaplarına editörlük yaparken birikimlerimi fark ettim ve yazmaya başladım. Şu ana kadar öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için 270'ten fazla seminer verdim. Bu seminerlerin içeriğini 'Bu kitabı okumadan sınava girme' adlı kitabımda topladım. Ardından öğretmenlik hayatımdan biriktirdiğim anıları 'Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır' kitabında bir araya getirdim. Çok güzel eserler oldu. Okuyucularla burada buluşuyoruz. Tecrübelerimizi okuyucuya aktarmaya çalışıyoruz." Güç, oğlunun da kendisi ve dedesinden etkilenerek yazmaya başladığını dile getirdi. İnsanların okudukça birikim sahibi olduğuna değinen Güç, "Bu da eninde sonunda kalemi eline aldırıyor. Bu fuarlar bizi daha güçlü kılıyor. Bu ortamla hayalim gerçekleşti. Burada babam ve oğlumla bir arada olmak benim için tarif edilemez bir duygu. Bu anı satın almanız mümkün değil. Babam ve oğluma bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.