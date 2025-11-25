Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da ilçe müftülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "İlçe Müftüleri Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da ilçe müftülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "İlçe Müftüleri Toplantısı" yapıldı.

        İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında Alabalık Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya 10 ilçe müftüsü katıldı.

        Toplantıda, ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları konuşuldu.

        Toplantının ardından İl Müftüsü Bingöl, beraberinde ilçe müftüleriyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı
        Başkan Şerifoğulları, AileFest'te ailelerle buluştu; genç çiftin nikahını k...
        Başkan Şerifoğulları, AileFest'te ailelerle buluştu; genç çiftin nikahını k...
        Elazığ'da Kur'an kursundaki eğitimler ele alındı
        Elazığ'da Kur'an kursundaki eğitimler ele alındı
        Ölbe Vadisi'nde sonbaharda nadir çiğdemler görüntülendi
        Ölbe Vadisi'nde sonbaharda nadir çiğdemler görüntülendi
        Tartıştığı eşini tabancayla ateş edip öldürdü
        Tartıştığı eşini tabancayla ateş edip öldürdü
        Elazığspor İstanbul'a gitti
        Elazığspor İstanbul'a gitti