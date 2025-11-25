Keban'da ilçe müftülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi

Toplantının ardından İl Müftüsü Bingöl, beraberinde ilçe müftüleriyle tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi'ni ziyaret etti.

Toplantıda, ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları konuşuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.