        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:28
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ekipler, ilçede bir tırı durdurdu.

        Narkotik köpeğiyle yapılan aramada tırın gizli bölmesine saklanmış 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

