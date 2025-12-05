Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da emniyet ve jandarma araç filosu 84 yeni araçla güçlendirildi

        Elazığ'da emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna 84 yeni araç eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:50 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da emniyet ve jandarma araç filosu 84 yeni araçla güçlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna 84 yeni araç eklendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen araçların hizmete alınması dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti, kurban kesildi.

        Valilik Meydanı'nda sergilenen araçların bir bölümü ile ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

        Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, emniyet ve jandarma teşkilatının yurdun dört bir yanında zaman mefhumu gözetmeksizin kahramanca görev yaptığını belirtti.

        Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin alt yapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, Allah kaza bela vermesin araçlarımıza. Bu hususta bize önderlik eden İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve ilk andan itibaren her zaman himayesini gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılı itibarıyla hedeflerimiz arasında 10 yaşından küçük araç sayısının yüzde 5'lere indirilmesi var. Bu da ekiplerimizin çok daha hızlı bir şekilde olaylara intikalini ve alanda görev yapmalarını sağlayacaktır. Huzuru, güvenliği sağlama hususunda tam bir azim ve kararlılık içerisinde birlikte çalıştığımız emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına, görevlerinde büyük bir azim ve gayretle çalıştıklarını bildiğimizi ifade ederek muvaffakiyetler diliyorum."

        Konuşmanın ardından hizmete alınan yeni araçlar sirenlerle görev yerlerine uğurlandı.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Elazığ Baro Başkanı Melih Efe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da emniyet ve jandarmaya 84 yeni araç
        Elazığ'da emniyet ve jandarmaya 84 yeni araç
        Medilines Hospital muhtarlarla indirim protokolü imzaladı
        Medilines Hospital muhtarlarla indirim protokolü imzaladı
        Elazığ'da otomobilin hatalı sollaması kazaya davetiye çıkardı
        Elazığ'da otomobilin hatalı sollaması kazaya davetiye çıkardı
        Elazığ'da ekmeğin içerisinden poşet çıktı
        Elazığ'da ekmeğin içerisinden poşet çıktı
        Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor
        Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor
        Elazığ'da sağlık personeline kuduz riskli temas ve aşı profilaksisi eğitimi
        Elazığ'da sağlık personeline kuduz riskli temas ve aşı profilaksisi eğitimi