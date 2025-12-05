Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehtap Özer Seyran, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemekleri kayıt altına almak için köyleri geziyor.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneğince Elazığ mutfağının zenginliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Geçmişten Günümüze Kadar Gelen Gerçek Hayatın Pişirdikleri Projesi" hayata geçirildi.

Derneğin başkan yardımcısı, iki çocuk annesi Seyran, proje kapsamında muhtarların desteğiyle yaşlılarla iletişime geçerek köyleri ziyaret ediyor, az bilinen yöresel yemekler hakkında bilgi topluyor.

Köylerde yaşlıların evlerine konuk olan Seyran, yemeklerin hazırlanış sürecini not ediyor, aynı zamanda tüm aşamaları görüntüleyerek kayıt altına alıyor.

Bu kapsamda Seyran'ın bir durağı da merkez Beşir köyü oldu. Seyran, un, kavurma, ceviz, tereyağı, soğan, pul biber ve tuz karışımıyla odun közünde pişirilen "gömme" yemeğinin yapılışını kayda aldı.

"Bazen bahçede bazen avluda bazen evlerde bu yemekleri yapıyoruz. Hem fotoğraflıyoruz hem görüntülüyoruz. Bu kayıtların tümü geleceğe arşiv olarak kalacak. Gelecek nesillerin bu yemekleri unutmaması için derlediğimiz bilgileri kitap haline getireceğiz. Bu kültür unutulmasın istiyoruz çünkü Türk kültürü çok önemli. Kitabımızın son aşamasına geldik. Amacımız gençleri unutulmuş lezzetlerle buluşturmak."

"Elazığ'da 430 köy ve 78 mezra gezerek tarif topladık. Yaşlı çınarlarımızdan, teyzelerimizden, babaannelerimizden ve dedelerimizden tarifler aldık. Bu tarifleri gelecek nesillere aktarmak üzere hikayeleriyle birlikte kitabımıza koyacağız. Kültürümüzün unutulmaması için bu değerleri hem görsel hem de çeşitli etkinliklerle ortaya çıkarıyoruz."

- "Gömme, ateş içine gömülerek piştiği için bu adı almış"

Köyde yaşayan, hayvancılık ve organik tarımla uğraşan Üzeyir Yıldız da derneğin çalışmalarını önemli bulduklarını ve desteklediklerini ifade etti.

Unutulmuş yemekleri gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterildiğini dile getiren Yıldız, "Bu bir gönül ve sevda işi. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Köyümüzde ileri yaştaki ve yemekleri bilenler olarak toplandık." dedi.

Yaptıkları gömme yemeğinin köy kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldız, "Gömme, ateş içine gömülerek piştiği için bu adı almış. Ata tohumu kepeği alınmamış kara kılçık buğday unuyla yapılır. İçine tuz, kavurma, soğan veya damak tadına göre susam eklenebilir. Eskiden sonbaharda yapılan kavurmalar tenekelerde saklanır, gömmede kullanılırdı." ifadelerini kullandı.