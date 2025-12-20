Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:51 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:51
        Elazığ'da silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, bir eğlence mekanı ile çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir tırda yapılan aramada, 530 gram esrar, 32 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 94 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

