Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i yeniden açıldı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Çalışmalar kapsamında kapalı 118 köy yolundan 70'i ulaşıma açıldı.

        Ekipler, merkeze bağlı 1, Baskil'de 10, Maden'de 3, Karakoçan'da 22, Kovancılar'da 9 ve Palu'da 3 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştır...
        Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştır...
        Elazığ'da hasta çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı
        Elazığ'da hasta çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı
        Elazığ'da metrelerce buz sarkıtı oluştu
        Elazığ'da metrelerce buz sarkıtı oluştu
        Elazığ'da 79 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Elazığ'da 79 köy yolunda çalışmalar sürüyor
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 505 yerleşim yerine ulaş...
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 505 yerleşim yerine ulaş...
        Bakanlıktan sanatçı belgesi alan usta, çit baskıyı geleceğe taşıyor
        Bakanlıktan sanatçı belgesi alan usta, çit baskıyı geleceğe taşıyor