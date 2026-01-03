Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i yeniden açıldı.
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 70'i yeniden açıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yollarının açılması için 90 araç ve 120 personelle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında kapalı 118 köy yolundan 70'i ulaşıma açıldı.
Ekipler, merkeze bağlı 1, Baskil'de 10, Maden'de 3, Karakoçan'da 22, Kovancılar'da 9 ve Palu'da 3 köy yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.