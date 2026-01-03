Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:40 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
        Elazığ Valiliği: "Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"
        Elazığ Valiliği: "Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"
        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kardan kapanan 70 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştır...
        Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştır...