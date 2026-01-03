GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."
