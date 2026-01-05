Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurtlar güvenlik kamerasında

Kayıtta, bir süre gezinen kurtların daha sonra köyden ayrıldıkları görülüyor.

Gece saatlerinde Bahçecik köyüne yiyecek bulmak için gelen iki kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşan olumsuz hava koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

