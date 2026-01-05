Habertürk
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        05.01.2026 - 15:03
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-4 Ocak'ta kentteki 171 asayiş olayında yakalanan 213 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Uygulamalarda 48 bin 171 kişi ile 21 bin 732 araç kontrol edildi, 1142 araca cezai işlem uygulandı, 100 araç da trafikten men edildi.

        Yürütülen çalışmalarda, 3 tabanca, 5 tüfek, 12 fişek-kartuş, 6 kesici alet, 174,47 gram esrar, 390,38 gram metamfetamin, 299,43 gram bonzai, 22,05 gram bonzai hammaddesi, 356 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 2,81 gram kokain, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı motosiklet ve otomobil ile 61,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kentteki 20 trafik kazasında 46 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

