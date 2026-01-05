Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

        İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 9'uncu yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabrinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:51
        Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
        Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

        Daha sonra katılımcılar şehidin kabrinden Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi'ne kadar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdü.

        Külliyede devam eden programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şehidin yaşamını anlatan belgesel izlendi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyon ve şiirler okundu.

        Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, yaptığı konuşmada, Fethi Sekin'i şehadetinin 9'uncu yılında bir kez daha saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

        Vatan ve millet uğruna canını feda eden tüm şehitler ile kahraman gazilere şükranlarını sunduklarını ifade eden Özbay, "İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve bu yolda şehadet şerbetini içen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. Vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olan Fethi Sekin o gün hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve şehadet mertebesine yürümüştür." dedi.

        Şehidin dayısı Hikmet Kürüm de yeğeninin, terör saldırısını bertaraf ederek büyük bir katliamı önlediğini belirterek, "Yeğenim mesleğini çok severdi. Üzgünüz ama onurluyuz. Yeğenimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından külliyede şehidin kişisel eşyalarının yer aldığı alan gezildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

