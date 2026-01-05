Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Hürriyet Caddesi'nde Ö.E. henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ö.E. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
