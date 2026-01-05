Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:08
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Hürriyet Caddesi'nde Ö.E. henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ö.E. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

