Elazığ'da "Deprem Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yılı dolayısıyla Elazığ'da "Deprem Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.



İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.



Programda daha sonra AFAD ve ilgili kurumlar tarafından depremlerden etkilenen illerde yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme ve sinevizyon gösterimi yapıldı.



Toplantıda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin milletin hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.



Depremlerde 11 ilin etkilendiğini ifade eden Hatipoğlu, "50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yaralandı ve çok sayıda bina yıkıldı. Bu afet Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti." dedi.



Depremlerin büyük dayanışmaya da vesile olduğunu anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"6 Şubat'taki depremlerde acının büyüklüğü karşısında dayanışmamız daha da büyüdü. Türkiye tek yürek oldu. Depremin hemen ardından devletimizin tüm kurumları eş zamanlı olarak sahaya intikal etmiş, arama kurtarma ekiplerimiz canla başla çalışmış, AFAD teşkilatımız, kahraman silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sağlık personelimiz, gönüllülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız insanüstü bir gayret göstermiştir. Aziz milletimizin de duasıyla, yüreğiyle ve tüm imkanıyla depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldığını gördük. İşte bu dayanışma ruhu milletimizi ayakta tutan en büyük güç olmuştur."



O dönem Tokat Valisi olarak görev yaparken deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hizmet verdiğini anımsatan Hatipoğlu, milletin fedakarlığına ve dayanışma gücüne bizzat tanıklık ettiğini belirtti.



Elazığ'ın 2020 yılında yaşadığı deprem tecrübesiyle 6 Şubat'taki depremlerde de önemli görevler üstlendiğini anlatan Hatipoğlu, ilin arama kurtarma ekiplerinin, teknik personelinin ve lojistik desteğinin deprem bölgelerinde aktif rol aldığını ifade etti.



Hatipoğlu, "Elazığ acıyı uzaktan izleyen değil, yükü omuzlayan bir şehir olmuştur. Depremler sonucunda 11 ilde vatandaşımız barınma ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Devletimiz bu büyük yıkım karşısında tarihin en büyük konut seferberliğine başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan imar ve ihya çalışmaları neticesinde bugün 11 ilimizde 455 bin konutun yapımı tamamlanarak anahtar teslimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılardan sosyal donatı alanlarına kadar her yönüyle güvenli ve yaşanabilir yeni şehirler inşa edilmiştir." diye konuştu.



"2020 ve 2023 depremlerinin ardından ilimizde yaklaşık 39 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 8 kurum ve sivil toplum kuruluşundan toplam 240 personel hafif ve orta seviye arama kurtarma kategorisinde akredite edilmiş, 208 kişi de eğitimlerine devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 1742 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi. 12 bin 700 AFAD gönüllüsünün eğitimleri tamamlandı." bilgisini veren Hatipoğlu, şunları paylaştı:



"İl Özel İdaremiz tarafından günlük 5 bin öğün kapasiteli mobil aşevi aracı hizmete alınmıştır. Akredite ekipler için lojistik merkez oluşturma çalışmalarına başlanıldı. AFAD bölgesel lojistik deposunun kapasite artırma çalışmaları devam etmektedir. İlimizde risk azaltma çalışmaları bilimsel ve teknik altyapı boyutuyla çok yönlü olarak yürütülmektedir."



Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve kurum müdürleri katıldı.​​​​​​​

