Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:27 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için arama çalışması başlatıldı.

        Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Kaya'yı bulmak için mahallede arama çalışması başlattı.


        Gönüllülerin de yer aldığı 47 kişilik ekip, mahallenin yakınındaki kırsal Gülmez Tepesi mevkesinde de arama yaptı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Su samuru balık avlarken görüntülendi
        Su samuru balık avlarken görüntülendi
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu Kaybolan yaşlı ada...
        Elazığ'da kaybolan yaşlı adam için ekipler seferber oldu Kaybolan yaşlı ada...
        Türkiye su topu şampiyonası heyecanı elazığ'da başladı
        Türkiye su topu şampiyonası heyecanı elazığ'da başladı
        Başına konserve sıkışan kedi kurtarıldı
        Başına konserve sıkışan kedi kurtarıldı