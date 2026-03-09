Canlı
        Haberleri Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Ağın'da kadınlara yönelik iftar programı düzenledi

        Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:22
        Ağın'da kadınlara yönelik iftar programı düzenledi

        Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

        Belediye Evi'nde düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ile kadınlar katıldı.


        Çakar, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

        Çakar, "Hayallerinden vazgeçmeyen, dik duran ve her alanda iz bırakan tüm kadınlara selam olsun. Sadece bir gün değil, her gün değerinizin bilindiği bir dünya dileğiyle gününüzü kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.






