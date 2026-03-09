Ağın'da kadınlara yönelik iftar programı düzenledi
Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.
Ağın Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenledi.
Belediye Evi'nde düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ile kadınlar katıldı.
Çakar, yaptığı konuşmada, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.
Çakar, "Hayallerinden vazgeçmeyen, dik duran ve her alanda iz bırakan tüm kadınlara selam olsun. Sadece bir gün değil, her gün değerinizin bilindiği bir dünya dileğiyle gününüzü kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.