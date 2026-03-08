Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek

        Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlara çiçek verdi.

        Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek

        Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlara çiçek verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hankendi ve Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın sürücüler ile yolcuların günlerini kutladı.


        Jandarma ekiplerinin karanfil verdiği kadın sürücü ve yolcular da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

