Elazığ'da jandarmadan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek

Elazığ'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlara çiçek verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hankendi ve Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadın sürücüler ile yolcuların günlerini kutladı.
Jandarma ekiplerinin karanfil verdiği kadın sürücü ve yolcular da jandarma ekiplerine teşekkür etti.
