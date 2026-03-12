Keban'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Karagöz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, oratoryo gösterisi sundu.



Kaymakam Furkan Atalık ve protokol üyeleri, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

