Elazığ'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı. Tepe Mahallesi'nde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

