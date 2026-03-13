Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:19
        Elazığ'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Tepe Mahallesi'nde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

