Ağın'da şehit kabirleri ziyaret edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar şehit kabirlerini ziyaret etti. İlçe müftüsü Murat Karakaya tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

