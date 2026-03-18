Ağın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Ağın Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Programda, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törene, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.



