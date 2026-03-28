Keban'da afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğünce, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, afet öncesi önlemler, kriz anında doğru hareket ve yangın söndürme ekipmanı kullanımı teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

