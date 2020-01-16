Elazığspor iki oyuncunun sözleşmesini uzattı

Elazığspor, iç transferde forvet Ömer Yıldız ve orta saha oyuncusu Selim Enes Özeren’in sözleşmelerini 2023’e kadar uzattı.

Yasağı nedeniyle transfer yapamayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, iç transferde Ömer Yıldız ve Selim Enes Özeren’le yeniden anlaşma sağladı. Her iki futbolcu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, “Emin adımlarla kulübümüzün geleceğini oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İç transfer görüşmelerimiz kapsamında altyapımızdan yetişen değerli iki genç futbolcumuz Selim Enes Özeren ve Ömer Yıldız’ın sözleşmelerini belirlediğimiz hedef doğrultusunda 2023 yılına kadar uzatmış bulunmaktayız. İnanıyorum ki; her iki futbolcumuzda bordobeyaz formamız altında önemli başarılara imza atacaklardır. Futbolcularımızla yaptığımız yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ELAZIĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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