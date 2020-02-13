Elazığ'da minibüs devrildi: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köy minibüsü kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi, kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza,İlçeye bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasında yakınlarında meydana geldi. Işıklar ve Memişler köyüne yolcu taşıyan O.S idaresindeki 44 plakalı minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrildi. Araçta bulunan 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.