Polis, oto hırsızını suç üstü yakaladı

Elazığ'da polis, bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan ve daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent genelinde önleyici devriye çalışmaları yaptığı sırada bir otomobilde şüpheli şahsı fark etti. Polis, şahsın düz kontak yaptığını fark edince şüpheli C.B.K'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 4’ü hırsızlık olmak üzere toplam 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suçta kullandığı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.