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Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor 1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı Türkiye’de yemelik kayısıda Mersin’den sonra ikinci yer olarak Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler pazara gönderildi Üretici Kocaman: "Kayısıya Malatya’nın derler ama asıl Baskil’indir, Mersin kayısısından çok üstündür"

İHA

Türkiye'de aroması ve kalitesiyle en iyi kayısılarının yetiştiği bilinen yaklaşık 1 milyon ağacın bulunduğu Elazığ'ın Baskil ilçesinde, sezonun ilk erkenci hasadı, sofralık kayısıda başladı. Normal hasadın Haziran ayı sonunda başlayacağını belirten üretici Kazım Kocaman, kayısı ağaçlarını dikmeden önce kendisine "Mersinle beraber hasat yapacaksın" dediklerini, kendisinin de inanmadığını belirterek, şu anda sofralık kayısı hasadını götürdüğünde ise pazarda kimseye inandıramadığını söyledi.

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor 1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı Türkiye’de yemelik kayısıda Mersin’den sonra ikinci yer olarak Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler pazara gönderildi Üretici Kocaman: "Kayısıya Malatya’nın derler ama asıl Baskil’indir, Mersin kayısısından çok üstündür"

Türkiye’de aroması ve kalitesiyle en iyi kayısılarının yetiştiği bilinen yaklaşık 1 milyon ağacın bulunduğu Elazığ’ın Baskil ilçesinde, sezonun ilk erkenci hasadı, sofralık kayısıda başladı. Normal hasadın Haziran ayı sonunda başlayacağını belirten üretici Kazım Kocaman, kayısı ağaçlarını dikmeden önce kendisine "Mersinle beraber hasat yapacaksın" dediklerini, kendisinin de inanmadığını belirterek, şu anda sofralık kayısı hasadını götürdüğünde ise pazarda kimseye inandıramadığını söyledi.
Türkiye’nin en iyi kayısılarının yetişmesiyle bilinen Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Başta ilçe ve il ekonomisine önemli katkı sağlayan kayısının normal hasat zamanı Haziran ayının sonlarında doğru başlarken, Altunuşağı köyünde ise sofralık erkenci hasat başladı.Köyde üretici Kazım Kocaman’da bahçesinde 10 yıl önce dikimini yaptığı ağaçlarından 7 yıldır hem ürün alıyor hemde erken hasat yapıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlanan bahçede gün boyunca kayısı toplama, taşıma yaparak akşama kadar emek veriliyor. Sofralık kayısı hasadında Mersin’den sonra ikinci yer olarak Elazığ’da başlanmasıyla toplanan ürünler iç pazara gönderilmesi için Malatya ulaştırılıyor. Baskil kayısısı için kentte de bir pazar kurulmasını isteyen Kocaman, ilk ağaçları dikerken Mersin’le birlikte hasat yapacağının kendisine söylendiğini, önce kendisinin bile buna inanmadığını, şimdi ise pazarda kimseyi inandıramadığını söyledi.

"Hasat yaptığını pazarda kimseye inandıramıyor"
Sofralık kayısıda hasada başladıklarını aktaran Kazım Kocaman, “Bana bu kayısıları verdikleri zaman Mersin ile beraber hasat yapacaksın dediler ben o zaman inanmadım. Bizim buralarda Haziran 25’den önce hasat yapılmaz. Ektikten 2 yıl sonra ürün almaya başladık. Daha öncelerinde Mayıs 15‘de hasat yapmıştık. Yıllar geçtikçe ürün arttı. Bunu tezgaha götürdüğümüzde insanlara inandıramıyorum. Malatya, Elazığ bölgesinde Baskil’de bu mevsimde kayısının olması mümkün değil diyorlardı. 10 yıldır bu ağaçlar dikili yaklaşık 7 yıldır pazara götürüyorum. Milleti inandıramıyorum" dedi.

"Kayısıya Malatya’nın derler ama asıl Baskil’indir"
Şuanda Mersin Mut’da hasat yapıldığını anımsatan Kocaman,"Ondan sonrada Baskil bölgesinde de, kimsede yok bu kayısı bende var. İlk hasadını gecen Pazar yaptık. Bugün ikinci hasadı yapıyoruz. Satarken insanlar almakta çekiniyor. Bizim kayısımızla Mut kayısı arasında çok fark var. Kayısıya Malatya’nın derler ama asıl kayısı Baskil’indir. Bizim kayısılarımızın aroması Mersin kayısısından çok üstündür. Senelik 1,5 ton ilk olarak piyasaya sürüyorum”ifadelerini kullandı.
Kayısıda ilk hasadın yapıldığına değinen Köy Muhtarı İzzet Altunkaya ise, “İlk ürünlerimizi Malatya’ya gönderdik. Elazığ da pazarımız olmadığı için Malatya ya göndermek zorunda kalıyoruz. Elazığ da bir Pazar oluşması için yetkilerden rica ediyorum. Türkiye genelinde sofralık kayısıda Baskil ikinci sıradadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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