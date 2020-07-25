Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Akyüzü Sokak'ta ilerleyen Batuhan Demir yönetimindeki 34 NS 3302 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Katıksız'ın kullandığı 23 BR 854 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Demir'in yönetimindeki otomobil site duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, Batuhan Demir ve yanında bulunan 2 kişi ile diğer sürücü Halil İbrahim Katıksız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobiller ise polisin incelemesinin ardından otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-25 00:41:44



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