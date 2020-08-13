Cep telefonu hırsızlığı şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, iş yerinden cep telefonu çalan E.B., polisin güvenlik kamarasında yaptığı incelemenin ardından yakalandı.
Olay, dün Gazi Caddesi'ndeki cep telefonu satan iş yerinde meydana geldi. Şüpheli E.B, iş yerine girdiği sırada kimsenin olmadığını fark edince vitrinde bir cep telefonu alarak uzaklaştı. İş yeri sahibi, komşusuna yaptığı ziyaretin ardından dükkanına döndüğünde vitrindeki bir cep telefonunun eksik olduğunu fark etti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede cep telefonu çalan kişinin E.B. olduğunu belirledi.
Bu sabah saatlerinde adresine düzenlenen operasyon gözaltına alınan E.B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-08-13 13:06:29
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