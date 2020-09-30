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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)

DHA

5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)


KURTARILAMADI
Tunceli'de, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras Aydemir, askeri helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, acil serviste gözyaşlarına boğuldu. Aras'ın cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.Serhat Ozan YILDIRIM-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat Ozan YILDIRIM
2020-09-30 21:05:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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