FÜ Hastanesi'nde üçlü mesai sistemine geçiş yapıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'nde üçlü mesai sistemine geçiş yapıldığı bildirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada:" Üniversite hastanemiz, ilimize ve Doğu Anadolu Bölgesi’ ne kaliteli hizmet sunan uluslararası nitelikte bir sağlık kurumudur. Hastanemizde görevli akademisyenlerimiz, araştırma görevlilerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız, büyük bir özveri ile çalışmakta, üniversitemizin kamusal sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin ve insanlığın olağanüstü günlerden geçtiği küresel Covid19 pandemi nedeniyle iş yükü ve yoğunluğu ciddi derecede artan meslek gruplarından biri olan hemşire arkadaşlarımızın yoğunluğunu azaltmak, yorgunluğa bağlı gerçekleşebilecek hataları minimize etmek, aynı zamanda teması engelleyerek salgının çalışanlarımız arasında yayılımını azaltmak ve kamusal yararı sağlamak adına Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Yönetim Hizmetleri’nin 38. maddesinin ikinci paragrafında yapılan 'Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir'açıklamasına istinaden 08:0016:00/16:0008:00 şeklindeki mesai saatlerini; 08:0016:00/16:0000:00/00:0008:00 şeklinde üçlü mesai sistemiyle değiştirilmiştir"denildi.

20 Kasım 2020 tarihine kadar hastanede 161 hemşirenin göreve başladığını aktarılan açıklamanın devamında," Cumhurbaşkanlığımızın bu kararnamesi ile hastanemizde görev yapan hemşire sayımız 775’e ulaşmıştır. Yukarıda bahsedilen yönetmelik gereğince ve hastanemizin yeterli derecede hemşire sayısına ulaşmasından dolayı üçlü mesai sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Hastane yönetimimiz bu kararı ile hasta ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, Covid19 salgını ile mücadelede başarılı olmak ve yoğun çalışma ortamındaki çalışanlar üzerinde oluşan fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik zararları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır"ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.