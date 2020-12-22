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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FKA’nın Aralık ayı toplantısı video konferansla yapıldı

İHA

FKA’nın Aralık ayı toplantısı video konferansla yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) Aralık ayı toplantısı Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Bingöl’de yapılması planlanan FKA 2020 Yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Covid19 ile mücadele tedbirleri kapsamında video konferans olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan FKA Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de kış aylarının gelmesiyle birlikte Covid19 Pandemisi vaka sayılarındaki artış eğilimi devletimizin aldığı önlemler sayesinde düşüş eğilimine geçmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de bu hafta itibari ile başlatılacak olan aşı ile birlikte inşallah bu süreci daha az hasarla kapatacağız” dedi.
Sözlerini sürdüren Vali Yırık, “Bölgemizde Sanayi ve Turizm alanında önemli eksikliklerin giderilmesi hedeflenen 16 milyon 500 bin TL bütçeli 2020 yılı turizm ve sanayinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında ajansımıza 37 proje başvurusu gelmiş ve proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçları toplantımızda görüşülüp karara bağlanacaktır. Bunun yanında bugünkü toplantımızda ajansımızın 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunan projelerin değerlendirme sonuçları görüşülecektir. Toplantımızda ayrıca ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alınacaktır. Toplantımızın ve kararlarımızın ajansımız ve illerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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