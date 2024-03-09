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        Yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, camiye zarar verdi

        ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alan binanın bir kısmı, yıkım sırasında çökerek bitişiğindeki caminin duvarlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:30
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        Yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, camiye zarar verdi
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        ELAZIĞ’da depremde ağır hasar alan binanın bir kısmı, yıkım sırasında çökerek bitişiğindeki caminin duvarlarına zarar verdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Elazığ’da, Üniversite Mahallesi’nde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilen bina için çalışma başlatıldı. Binanın bir kısmı, kontrollü yıkım sırasında çökerek, bitişiğindeki Bölge Camii’nin duvarlarına zarar verdi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, camideki hasarın boyutu araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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