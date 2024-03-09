Yıkım sırasında çöken ağır hasarlı bina, camiye zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Elazığ’da, Üniversite Mahallesi’nde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilen bina için çalışma başlatıldı. Binanın bir kısmı, kontrollü yıkım sırasında çökerek, bitişiğindeki Bölge Camii’nin duvarlarına zarar verdi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, camideki hasarın boyutu araştırılıyor.

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