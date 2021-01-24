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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

İHA

Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

Elazığ depreminin birinci yıl dönümünde jandarma ekipleri, depremzedeleri ve çocukları unutmadı.
24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, depremzedelerin yanında oldu. Konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla yakından ilgilendi. Ayrıca, Yurtbaşı Beldesinde ikamet eden 8 yaşındaki Livanur Kaya’nın bilgisayar ve tabletinin olmadığından dolayı EBA'ya giremediğini öğrenen ekipler tablet aldı. Depremin yıl dönümünde Kaya’ya sürpriz yapan jandarma ekipleri, tabletini vererek sevincine ortak oldu. Tableti alan Kaya, jandarma ağabey ve ablalarına teşekkür ederek artık EBA'ya girebileceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Öte yandan jandarma ekipleri, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyündeki ziyareti esnasında, enkaz altından jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Zeki Ertaş, eşi Raziye Ertaş ve Ramazan Ernek ile depremde vefat eden Yaşar Güçlü’nün oğlu Mehmet Güçlü’yü de ziyaret etti.
Ziyaretler esnasında depremzedelere destek olan ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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