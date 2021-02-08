Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

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Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi.

Ağın ilçesine bağlı Öğrendik köyü mevkiinin yüksek rakımlı bölgesinde Drone pilotu Mehmet Yılmaz, domuz sürüsünü görüntüledi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karların eridiği bölgede domuzları gören Yılmaz, drone ile uzun süre onları yakından takip etti.Yaklaşık 20 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra gözden kayboldu.

Daha önce de aynı bölgede domuz sürüsü kar üstünde kaçarken görüntülenmişti.

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