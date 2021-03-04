Meyve suyu kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarmanın yaptığı çalışmada meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş yarım kilo toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli S.K.’nın bulunduğu araç belirlendi.Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Yapılan operasyon şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, arama da ise meyve suyu kutusuna gizlenmiş yarım kilo toz esrar ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.