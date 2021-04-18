Elazığ'da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

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Elazığ'da kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre,merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde boş bir arazide kuzu kuyuya düştü.Kuzunun sesini duyan çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kuzu yaklaşık 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla kurtarıldı.

Sahibine teslim edilen kuzunun kurtarılma anlarına şahit olan çocukların mutluluğu ise fotoğraf karesine yansıdı.

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