Refüje çarpan otomobil ters döndü:2 yaralı

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Elazığ'da refüje çarpan otomobil, ters döndü 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 27 ADR 33 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı araçta inceleme yaptı.

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