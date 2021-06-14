Elazığ'da sebze halinde yangın

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sebze halinde, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki sebze halinin depo kısmında, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sebze hali esnafı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hale gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-06-14 15:18:00
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