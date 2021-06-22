Fırat Üniversitesi (FÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, ikinci yılında 64 mezun verdi, tören düzenlendi.

FÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin pandemiye rağmen çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle bu yılı 64 öğrenci tamamladı. Mezun olan öğrenciler için Tıp Fakültesi Konferans Salonunda tören yapıldı. Mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Filiz Acun Kaya , FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende mezun öğrenciler diş hekimliği yemini etti, dereceye girenlere ise hediye verildi.

Pandemi nedeniyle buruk bir eğitim dönemi geçirdiklerini anımsatan Rektör Prof.Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite eğitiminin yaklaşık 1.5 yılını kısmen çevrimiçi kısmen de yüz yüze eğitim modeli ile tamamladıklarını hatırlattı.

Mezun olan öğrencileri kutlayan Rektör Göktaş“ Şüphesiz her başarı, öncelikle kişisel çabaların, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından işte bugün ilk etap diyebileceğimiz hedefinize ulaştınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Diş Hekimliği unvanı ile icra edeceğiniz meslek doğrudan insana dokunan önemli ve zor bir meslektir. Çaresiz bir insana yardımcı olmak, ağrısını dindirmek ve duasını almak çok önemlidir. Bugün mezun olan 64 diş hekimimizi ve aileleri başta olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimizi kutluyorum” dedi.

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