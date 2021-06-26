Depreme giden ekipler müdahale etmişti, o kazada 2 kişi hayatını kaybetti

ElazığBingöl yolunda dün gece meydana gelen ve deprem bölgesine giden ekiplerin karşılaşıp müdahale ettiği kazada hastaneye kaldırılan 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece ElazığBingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 BV 371 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 03 HP 358 plakalı araç çarpıştı. O esnada Bingöl depreminden dolayı tedbir amaçlı Elazığ’ın Karakoçan ilçesine seyir halinde olan Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), kazaya rast geldi. UMKE, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan aynı aileden Hatice ile Raife Duymaz, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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