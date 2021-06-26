Depreme giden ekipler müdahale etmişti, o kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depreme giden ekipler müdahale etmişti, o kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Depreme giden ekipler müdahale etmişti, o kazada 2 kişi hayatını kaybetti

ElazığBingöl yolunda dün gece meydana gelen ve deprem bölgesine giden ekiplerin karşılaşıp müdahale ettiği kazada hastaneye kaldırılan 2 kadın hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece ElazığBingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 BV 371 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 03 HP 358 plakalı araç çarpıştı. O esnada Bingöl depreminden dolayı tedbir amaçlı Elazığ’ın Karakoçan ilçesine seyir halinde olan Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), kazaya rast geldi. UMKE, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan aynı aileden Hatice ile Raife Duymaz, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler hasar gördü
YEREL HABERLER Bingöl'deki depremde, Elazığ'ın 5 köyünde bazı evler ...
Bakan Koca paylaşmıştı, fedakar hemşire, idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı tümörden ameliyat olup, idari iznini yarıda kesip aşılamada görev alan Elazığlı hemşire Eda Meral, 1 yıldır Covid-19 nedeniyle göremediği çocuğunu görmek istiyor
YEREL HABERLER Bakan Koca paylaşmıştı, fedakar hemşire, idari iznini ...
Deprem en çok Elazığ’ı etkiledi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü
YEREL HABERLER Deprem en çok Elazığ’ı etkiledi, hasar gün ağarınca ...
Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: “Devletimiz burada vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir” Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin: “Yapılarımızda çatlaklar, hafif hasarlar, çizikler ve kılcal çatlaklar bulunmaktadır”
YEREL HABERLER Depremden etkilenen köyleri gezen Kaymakam Şahin: ...
Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: ”5 köy kısmen etkilendi”
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması: ”5 köy kısmen ...
Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
YEREL HABERLER Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 ...
Deprem bazı köy evlerine hasar verdi, kayalar yuvarlandı
YEREL HABERLER Deprem bazı köy evlerine hasar verdi, kayalar ...
Bingöl’deki deprem Elazığ’da hissedildi
YEREL HABERLER Bingöl’deki deprem Elazığ’da hissedildi
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı (2)
Elazığ’da pikaplar çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da pikaplar çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ’da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da pikap ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yaralı ‘Mısır Akbabası’ tedavi altına alındı, bir daha uçamayacak Bir hayvan tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını değerlendirilen akbabanın tedavisi sonrası bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüreceği belirtildi
YEREL HABERLER Yaralı ‘Mısır Akbabası’ tedavi altına alındı, bir ...
Elazığ’da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 763 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da deprem sonrası yapılan 763 konut için kura çekimi
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem sonrası yapılan 763 konut için kura ...
Elazığ'da FETÖ firarisi, çiftlik evinde yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da FETÖ firarisi, çiftlik evinde yakalandı
FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı
Elazığ'da 3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün gözüne güneş gelmiş Düğün yolundaki feci kazada ölenlerden 2'sinin kadın, 1'inin ise erkek olduğu öğrenilirken, kimlikleri de belirlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 kişinin öldüğü kazada, sürücünün gözüne ...
Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı Minibüsün, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 ...
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
YEREL HABERLER Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni
Elazığ’da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Elazığ’da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
Uzmanından YKS’ye girecek adaylara uyarı ve öneriler Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey: “Sınav esnasında ise nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliriz” “Sınava yaklaştığımız dönemde sınavdan önce ders çalışmayı bırakmak, rutinimizi, uyku ve yeme düzenimizi bozmamak gerekiyor” “Tüm başarıları bu sınavlar belirlemeyecek. Bunun sadece bir basamak, aşama olduğunu unutmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Uzmanından YKS’ye girecek adaylara uyarı ve ...
FÜ Veteriner Fakültesi 46. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER FÜ Veteriner Fakültesi 46. dönem mezunlarını verdi