Başkan Şerifoğulları: ‘Türkiye Drone Şampiyonasının paydaşı olmaktan dolayı gururluyuz’

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali adı altında gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası'nın 1. etabı Elazığ’da yapılacak. 34 Temmuz tarihleri arasında İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde yapılacak drone şampiyonası, Valilik, belediyesi, Fırat Üniversitesi, İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'in dünyada ki en önemli havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ‘TEKNOFEST himayesinde gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası’nın şehrimize her noktada katkı sağlayacağından eminim. Elazığ’ımız potansiyel olarak her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahiptir. Türkiye Drone Şampiyonasının paydaşı olmaktan dolayı gururluyuz. Elazığ Belediyesi olarak her türlü imkanı sağladığımız bu önemli organizasyon, ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Elazığ Belediyesi’nin içinde yer aldığı birçok kurumun iş birliğiyle gerçekleştirilecek Drone Şampiyonası’nın en iyi şekilde yapılması için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Genç nüfusa sahip bir ilin belediye başkanı olarak Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen bu tarz organizasyonlara dahil olmak ve destek sunmak bizlerin en önemli sorumluluğudur. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve ufkunu genişletmek için bilim, sanat, spor ve sosyal alanlarda maddi manevi öncülük yapmak en önemli görevlerimizdendir’ diye konuştu.

