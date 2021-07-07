Elazığ'ın patent yolundaki lezzeti: Vişne dondurmasının tadı ülke sınırlarını aştı

Elazığ'ın patent yolundaki lezzeti vişne ile tamamen organik yapılan vişne dondurması sadece yurtiçine değil yurtdışına da gönderilerek hem damakları şenlendiriyor hem de kentin tanıtımına yardımcı oluyor.

Elazığ’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Rengi, eşsiz aroması ve lezzetiyle iç serinleten dondurma, çiftçilerden alınan vişnelerle katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor. Tarlada 1 buçuk aylık kısa bir sürede hasadı süren vişneler, alınarak yaklaşık 5 ay boyunca soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Çiftçilerden temin ettikleri vişneyi yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurma ve pastacılık sektöründe 25 senedir çalışan Kürşat Varıcı, Elazığlıların özellikle sıcaklıkların arttığı bugünlerde serinlemek için vişneli dondurmayı tercih ettiği söyledi. Vişne dondurmasının tatilcilerle birlikte yurt dışına gönderildiği belirtildi.



"Vişnemizin ünü Elazığ'ı geçti"

Vişne dondurmasının yapımı hakkında bilgi veren işletme sahibi Kürşat Varıcı, "Elazığ’ımızda yaz aylarının vazgeçilmezi, meşhur vişne dondurmasıdır. Halk arasında da ‘Kana kırmızı rengini veren madde’ olarak söylenir. Çiftçilerimizden hijyenik bir şekilde ortalama 1 buçuk aylık hasat sonrasında toplanan vişneler bizlere geliyor. Bu süre zarfında da biz alıyoruz. Sıkma makinesiyle vişnenin özünü posasıyla beraber alıyoruz, çekirdek ve sapını ise ayırıyoruz. Suyunu belirli bir işlemden geçirdikten sonra vişne dondurması yapmaya hazır hale getiriyoruz. Sonra makinemize atıyoruz, yarım saatlik bir süre zarfında dondurmamız hazır hale geliyor" dedi.

Vişne dondurmasının çok tercih edilmesinin en önemli sebeplerini bir bir sayan Varıcı, "Vişnenin renginden, doğallığından ve Elazığ’da yetişen özelliğinden kaynaklanıyor. Elazığ’ımızın vişnesi hem lezzeti hem rahiyeli. Bu yaz sezonunda çok fazla talep var. Gelen tatilcilerimizle birlikte bu aylarda bir yoğunluk yaşanıyor. Vişnemizin ünü Elazığ'ı geçti, Türkiye sınırlarını bile aştı. Şuan 81 ile soğuk bir şekilde şoklu vişne dondurmamızı gönderiyoruz. Ayrıca gelen tatilcilerimizle beraber yurt dışına bile vişneyi gönderdiğimiz oluyor. Hem rengi hem aroması ve lezzetiyle beraber yazın insana bir ferahlık veriyor. Çiftçilerimizden gelen vişneleri soğuk hava deposunda muhafaza edip 5 aylık süre zarfında hatta kışın bile vişne dondurmamız mevcut" diye konuştu.

Vişne dondurması için sırada olan müşterilerden Mehmet Onurlar, "Antalya’dan geldim. Dondurma yedik, gayet lezzetli herkese tavsiye ederiz. Vişne dondurması çok güzel, kesinlikle içlerinden en iyileri" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte Ankara’dan geldiklerini dile getiren 6 yaşındaki Ali Yağız Özsoy ise vişne dondurmasının tadını beğendiğini söyledi.

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