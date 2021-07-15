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Unutulmaya yüz tutan deyiş ve türküleri kayıt altına alıp Türk halk müziği repertuvarına kazandırıyor

İHA

Unutulmaya yüz tutan deyiş ve türküleri kayıt altına alıp Türk halk müziği repertuvarına kazandırıyor

Elazığ’da müzik öğretmeni olan ve koro şefliği yapan Aygün Çam, 8 yıldır köy köy gezip unutulmaya yüz tutmuş deyiş ve türküleri kayıt altına alıyor. Çam, eski bant kasetleri dinleyip dijital ortama aktararak gelecek nesillere taşımaya çalışıyor.
Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosunda koro şefliği yapan 30 yaşındaki Aygün Çam, kendi imkanıyla 8 yıldır elinde sazı köy köy dolaşarak unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alıyor. Çam, eski bant kasetleri dinleyip dijital ortama aktararak geleceğe taşımaya çalışıyor. Bir yıllık süre zarfında 7 kasetin temizlenmesi, çözümlemesi ve bilgisayar ortamına aktarma işleminden sonra yeniden derleyip Türk halk müziği repertuvarına kazandırdı.
Hiç tanışmadığı halk ozanlarının sesiyle 4550 yıl sonra karşı karşıya gelmenin ve onları yeniden derlemenin heyecan verici olduğunu dile getiren Aygün Çam, "Yaklaşık 8 yılı aşkın bir süredir Anadolu, Yukarı Fırat türkülerini derleme ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirmekteyim. Şu aşamada ise yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda hayatını kaybetmiş ozanlarımızın, dedelerimizin ailelerinin elinde bulunan eski bant kasetlerine ulaşarak dinliyorum. Kasetleri dinledikten sonra bazı işlemler gerçekleştiriyorum. Bu işlemlerin en başında kasetin temizlenmesi süreci var. Örneğin şu an elimizde mevcut olan bu eski bant kaseti 1975 yılında Sün köylü Kemal dede tarafından kayda alınmış. Kaset bayağı yıpranmıştı, bakımını gerçekleştirerek daha uzun ömürlü olmasını sağladık. Sonraki süreçte ise elimizde mevcut olan farklı cihazlarla bilgisayar ortamına aktaracağım" dedi.

"Bir yılda 7 kasetin temizlenmesi, çözümlemesini yapıp bilgisayar ortamına aktardım"
Bir yılı aşkın süredir Anadolu derlemelerini tamamladıktan sonra, bu kez de hane hane dolaşarak eski bant kasetlerini ailelerden alıp çözümlemesini ve derlemesini gerçekleştirerek Anadolu müziğine halk ezgilerini kazandırmayı sürdürdüklerini aktaran Çam, "Yaklaşık olarak bir yılı aşkın süredir 7 kasetin temizlenmesi, çözümlemesi ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemlerini tamamladık. Her kasette ortalama olarak 9 veya 10 kimi zaman ise 13 esere kadar Türk halk müziği eserine erişebiliyorum. Şuan ise 8 kasetin çalışmasını gerçekleştiriyorum. Daha önceki yıllarda Pirinçcili Mehmet dede, Kebanlı Nimri dede, Sün köylü Sadık dede ve Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyünden topladığım kasetlerin çalışmasını gerçekleştirdim. Yine az önce bahsettiğim gibi elimizde mevcut olan Sün köylü Mustafa Kemal Yükrük dedemizin kasetinde bulunan eserlerin derleme ve bilgisayar ortamına aktarma çalışmalarını tamamladık kısa bir süre sonra ise gerekli repertuvar kurullarına teslimini sağlayacağız" diye konuştu.

"Hiç tanışmadığım bir kişinin sesiyle 4550 yıl sonra karşı karşıya gelmek heyecan verici"
Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Çam, "Elimde henüz çalışmasını gerçekleştirmediğim 12 kaset mevcut. Bu kasetlerin çalışmasını ise ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğiz. Bu oldukça heyecanlı bir iş aslında nelerle karşılaşacağımı çoğu zaman tahmin bile edemiyorum. Bazen öyle ilginç ezgiler ve motifleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Çoğu zaman uykularımızı kaçıracak düzeyde bir heyecan uyandırıyor. Çünkü daha önce hiç tanışmadığım hiç görmediğim bir kişinin sesiyle 4550 yıl sonra karşı karşıya geliyoruz. Sanki o vefat etmiş halk ozanımız veya dedemiz ile yeniden tanışmış gibi bir hissiyat uyandırıyor. Bu da yaptığımız işe duygusallık katıyor ve yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu da ayrı bir pencereden bizlere göstermiş oluyor" şeklinde konuştu.

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