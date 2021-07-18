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Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Hazar Gölü, bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

İHA

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Hazar Gölü, bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı

Elazığ’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti.
Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları bayramı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle bölge iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelenlerin gözde mekanı olan iki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü yoğun ilgi gördü. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hem suyun hem de tatilin keyfini çıkardı.
İzmit'te yaşadığını aktaran vatandaşlardan Ali Erkal, “Bayram tatili nedeni ile memleketimize geldik. Memleketimize gelmişken güzelliklerinden faydalanmak için Hazar Gölü'nü de ziyaret ettik. Her sene geliyoruz. Memleketimizde keşfedilmeyen o kadar çok yer ve güzellikleri var ki Hazar Gölü de bunlardan bir tanesi. Biz de bu güzellikten faydalanmak için tatilimizi fırsat bildik. Bayramda yoğun olacağını bildiğimiz için önceden rezervasyon yapmıştık. Gelen bütün misafirlerimize elimizden geldiğince gurbetçilerimize memleketimizin güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
Kocaeli’nde yaşadıklarını dile getiren Hıdır Özer, "Bayram tatilini fırsat bildik ve Elazığ'a geldik. Güzel Elazığ’ımızda suyumuz temiz, ortam güzel. Şuanda bunun tadını çıkarıyoruz. Kocaeli’nde yaşıyoruz, plajımız var ama müsilajdan dolayı oralara giremiyoruz. Buranın temizliği, havası bizi cezbediyor. Elazığ’ımızı da Hazar Gölümüzü de seviyoruz. Sivrice de güzel bir yer ve şu anda tatilin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Tekirdağ’dan tatil için Hazar Gölüne geldiklerini ifade eden Gülbahar Demir, “Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü gayet güzel. Tekirdağ’a göre çok çok güzel. Eşim ve ailemle birlikte tatile geldik. Şu anda gayet memnunuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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