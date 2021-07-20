Elazığ’da örtü yangını: 170 dönümlük alan zarar gördü

Elazığ’ın Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangınında yaklaşık 170 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 170 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

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