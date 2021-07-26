Elazığ’da mini ’hortum’ kameralara yansıdı

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Elazığ’da merkezde meydana gelen mini 'hortum' kameralara yansıdı.

Elazığ merkezde bulunan Çayda Çıra Mahallesi’nde kısa süreli mini hortum oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum nedeni ile vatandaşlar tedirginlik yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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