Elazığ’dan yangın bölgesine yardım eli

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Elazığ’da, yangın bölgesindeki afetzede vatandaşlar için kıyafet, merhem ve yemek gibi yardımlar toplandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yangın bölgesine yardım eli uzanmaya devam ediyor. Bu kapsamda valilik koordinesinde, Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık öncülüğünde istişare toplantısı yapıldı. Kadınlar ve Kırmızı Montlular Derneğinin gönüllü çalışanları ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde afetzede vatandaşlarla iletişime geçilerek, gerekli ihtiyaçlar saptandı. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar valilik aracılığı ile ivedilikle tamamlandı.

Elazığ Valiliğinin hazırladığı 400 vatandaşa ve çocuğa kıyafet, 400 paket çocuk bezi, kadınlar için yöresel şalvarlar ve gönüllü ev hanımları tarafından yapılan 200 kişilik yemek, yangın yaraları için merhemler, ev yapımı sirkeler ile maddi yardımlar, Ayşe Yırık öncülüğünde bir araya getirilerek afetzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kırmızı Montlular Derneğine teslim edildi.

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