Elazığ’da örtü yangını

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Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Yahyalı Mezrası bölgesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altın alınan yangın, söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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